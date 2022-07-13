اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة أب وأبنائه الثلاثة فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:14 ص
إصابة أب وأبنائه الثلاثة فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية حادث تصادم - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب أب وأبنائه الثلاثة بإصابات متنوعة، ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلوها طريق بلببس_ العبور، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزى  لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية، بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن  الشرقية، بلاغا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على طريق بلبيس - العبور، ما أسفر عن إصابة كل من  "محمد ا م م" 50 عاما وأبنائه" زياد" 18عاما و"محمود" 14عاما و"عمرو" 23عاما  مقيمون الجيزة، بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات.

تم نقل المصابين من قبل سيارات الإسعاف إلى مستشفي بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

تم رفع اثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المركبات.
 


الشرقية

بلبيس

مستشفي بلبيس طريق العبور

حادث إنقلاب سيارة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة