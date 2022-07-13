إصابة أب وأبنائه الثلاثة فى حادث انقلاب سيارة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب أب وأبنائه الثلاثة بإصابات متنوعة، ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ملاكى يستقلوها طريق بلببس_ العبور، وتم نقل المصابين إلى مستشفي بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



البداية، بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، بلاغا يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكى على طريق بلبيس - العبور، ما أسفر عن إصابة كل من "محمد ا م م" 50 عاما وأبنائه" زياد" 18عاما و"محمود" 14عاما و"عمرو" 23عاما مقيمون الجيزة، بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات.

تم نقل المصابين من قبل سيارات الإسعاف إلى مستشفي بلبيس المركزى لتلقي الإسعافات الأولية.

تم رفع اثار الحادث من الطريق وتسير الحركة المرورية أمام المركبات.

