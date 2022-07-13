باريس (أ ش أ)

أجلت السلطات الفرنسية، أكثر من 6500 شخص فى إقليم "جرندة" الفرنسى بجنوبى غرب البلاد بسبب حريقين اندلعا منذ ظهر أمس الثلاثاء، ودمرا ما يقرب من 1400 هكتار من الغابات.

وذكرت قناة "فرانس إنفو تي في" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، أنه تم الاستعانة بنحو 600 من رجال الإطفاء، مضيفة أنه لم تقع أية إصابات حتى الآن. وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد وضعت إقليم "جرندة" في حالة الطوارئ البرتقالية بسبب موجة الحرارة ونشوب حرائق الغابات.

وتسبب حريقان مستمران منذ ظهر أمس الثلاثاء، فى إقليم جرندة الفرنسى فى الجنوب الغربى للبلاد إلى حرق ما يقرب من 1000 هكتار من الغابات، نتيجة موجة الحر التي تجتاح فرنسا للمرة الثانية خلال شهر والتى تم إعلان حالة الطوارئ البرتقالية فى سبع مقاطعات فرنسية بسببها.

وقال ماتيو جومان" المتحدث باسم دائرة الإطفاء والإنقاذ في جرندة - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأربعاء، إنه تم إرسال أكثر من 800 من رجال الإطفاء يأتي بعضهم من الأقاليم المجاورة للمساعدة في إخماد الحريق، في الوقت الحالي ليس هناك منازل مهددة بشكل مباشر بالكارثة.

وكان هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية قد أعلنت حالة الطوارئ البرتقالية في سبع مقاطعات في الجنوب الغربي لفرنسا ووادي الرون السفلي بسبب موجة الحر وهي "جيروند" وإقليم "لوت وجارون" و"تارن وجارون" و"تارن" و"جارون العليا" و"الأرديش" و"دروم".