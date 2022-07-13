اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 12:27 م
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أمن المنافذ يضبط 12 قضية هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة

الأربعاء، 13 يوليه 2022 11:00 ص
أمن المنافذ يضبط 12 قضية هجرة غير شرعية وتزوير مستندات خلال 24 ساعة حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (7) قضايا، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (921) مخالفة مرورية متنوعة.  
 
 
وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (115) حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات، تم ضبط (12) قضية،  
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
 
 

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