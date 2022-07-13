أمن الجيزة يشن حملات مكبرة لإلزام السائقين بتعريفة الركوب المحددة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت مديرية أمن الجيزة، حملات أمنية لمنع رفع تعريفة الركوب وإلزام السائقين بالتعريفة المقررة بقطاعات المحافظة، ونشرت الخدمات المرورية بمواقف الأتوبيسات وسيارات الأجرة والميكروباصات لمتابعة التزام السائقين بقرار التعريفة الجديدة ومنع استغلال المواطنين أثناء استقلال المركبات المختلفة، ومن تضبطه الحملات من المخالفين يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

ونسقت مديرية أمن الجيزة، مع إدارة المرور، لنشر الأكمنة، بالطرق السريعة الرابطة بين المحافظات لمتابعة تعريفة الركوب ومنها طريق إسكندرية الصحراوى، وطريق أسيوط الغربى وطريق الفيوم وجرزا وطريق الواحات الصحراوى والطرق المؤدية للصف و العياط وأطفيح ونطاق الجنوب ونكلا ومنشأة القناطر والطرق الدائرية وشارعى الهرم وفيصل، ومدينة 6 أكتوبر، وأنحاء أخرى بالمحافظة، لتحرير المخالفات للسائقين من المخالفين.

تأتى تلك الخطوة فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية لمد جسور التواصل بين المواطن وجهاز الشرطة، وفى ظل صدور بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بتحريك أسعار المواد البترولية.

وكانت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوى فى اجتماعها المنعقد، قررت عقب انتهاء شهر يونيو الماضى، التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى، وذلك للربع يوليو / سبتمبر 2022

وتم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا كالآتى.. 8.00 جنيه للتر البنزين 80، و9.25 جنيه للتر البنزين 92، و10.75 جنيه للتر البنزين 95.

وكذا زيادة سعر السولار والكيروسين ليصبح 7.25 جنيه / لتر، وزيادة سعر طن المازوت المورد لباقى الصناعات 400 جنيه / طن ليصبح سعر الطن 5000 جنيه / طن، وثبات أسعار المازوت المورد للصناعات الغذائية والكهرباء.