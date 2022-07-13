أصابع قدميك تكشف إصابتك بارتفاع الكوليسترول.. اعرف التفاصيل

فاطمة ياسر

نشرت صحيفة "ذي صن" البريطانية تقريرا يوضح أن هناك علامات تظهر على أصابع قدميك تشير إلى إصابتك بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، هذه المادة الدهنية الموجودة بالدم وتتراكم مع اتباع نظام غذائي سيئ أو قلة ممارسة الحركة، أو التدخين، ويجب الحذر من ارتفاع مؤشراته لأنه قد يتسبب في تعرض الأوعية الدموية للسد، لذا حث التقرير على ضرورة مراقبة أصابع القدمين.

وأوضح التقرير أنه حال ملاحظة أظافر القدمين هشة، أو بطيئة في النمو دون وجود أسباب لذلك فهذا يعني أن الكوليسترول مرتفع بالدم، كما أن التقلص في القدمين، أو التنميل أو تغير لون الجلد أيضا من مؤشرات ارتفاع نسبته، فنجد أن نسبة كبيرة من الأشخاص المصابين بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم لا يعلمون إصابتهم، والسبب عدم ظهور أى أعراض مبكرة.

ووصفت مؤسسة القلب البريطانية الكوليسترول أنه عامل خطر خفى ما يعنى أنه يحدث دون علم المصاب حتى فوات الأوان أو عندما يتعرض الشخص لمضاعفات المرض.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الكوليسترول يطلق عليه المرض الجوى المحيطى (PAD) - حيث تتراكم الرواسب الدهنية وتسد الشرايين، وهذا ما يمكن أن يتسبب بعد ذلك في ظهور العلامات في أظافر القدمين، حيث يقتصر تدفق الدم على القدمين.

وقدم التقرير العديد من الأسباب المؤدية للإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، ومنها:

- الإسراف في تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة.

- عدم ممارسة أي نشاط يومي.

- التدخين.