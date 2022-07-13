أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف LRT من محطة عدلى منصور للعاصمة الإدارية

كتب سيد الخلفاوى

ينشر "اليوم السابع" أسعار تذاكر القطار الكهربائي الخفيف LRT، أحدث وسيلة نقل بمصر، والتى تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى والثانية له، والذى يبدأ من محطة عدلي منصور – مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية.

سعر التذكرة حتى 3 محطات 15 جنيها.

قيمة التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيها.

سعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيها.

سعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيها.

مشروع القطار الكهربائى الخفيف يحقق تبادل الخدمة في محطة عدلي منصور المركزية التبادلية بين عدد من وسائل النقل، كما يتبادل الخدمة في محطة بدر مع خط القاهرة السويس للسكك الحديدية، إضافة إلى تبادله لخدمة نقل الركاب مع القطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين في محطة العاصمة المركزية، ومع مونوريل شرق النيل "العاصمة الإدارية" بالمحطة التبادلية بمدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية والتى تشمل منطقة تجارية استثمارية لتعظيم العائد الاستثمارى للمشروع.