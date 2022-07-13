أسعار الذهب تتراجع اليوم 5 جنيهات.. وعيار 21 يهبط دون ألف جنيه للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الأربعاء 13 يوليو 2022 تراجعا بحوالى 5 جنيهات ، على خلفية سعر الذهب العالمي والذى سجل هبوطا ملحوظا إلى مستويات 1729 دولار مقابل سعر 1747 دولار مما انعكس على أسعار الذهب في مصر.

وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجاً في سوق الصاغة بمصر هبوط إلي ما دون 1000 جنيها للجرام إلي مستويات 995 جنيها للجرام وقت صياغة هذه السطور، بدون إضافة مصنعية على الجرام.



اسعار الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 يسجل 995 جنيه للجرام.

عيار 24 : 1137 جنيها.

عيار 18 : 853 جنيها.

الجنيه الذهب 7960 جنيها.

أونصة الذهب 1729 دولار.

ومنذ مطلع الشهر الجاري تشهد مصنعيات الذهب ارتفاع بعد زيادة ضريبة القيمة المضافة على مصنعيات الذهب سترتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام الذهب عيار 21 لتصبح 44 جنيه وتكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 6.16 جنيها.

ويبلغ متوسط مصنعية جرام الذهب عيار 24 و 18 إلى 66 جنيه، على أن تكون قيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة عليه 9.24 جنيه، وسيرتفع متوسط قيمة المصنعية على الجرام عيار 14 إلى 55 جنيه ويستحق ضريبة عليه 7.7 جنيه، وسيصل سعر المصنعية على الجرام عيار 12 إلى 49.5 جنيه وتبلغ ضريبة القيمة المضافة عليه 6.93 جنيه، أما جرام عيار 9 سترتفع سعر مصنعيته إلى 33 جنيه على أن تحصل منها ضريبة قيمة مضافة بقيمة 5.62 جنيه.