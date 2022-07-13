اليوم السابع
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الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:55 ص
أكرم القصاص
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أرمينيا: نولى اهتماما كبيرا للتعاون مع سوريا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 02:24 ص
أرمينيا: نولى اهتماما كبيرا للتعاون مع سوريا سوريا
أ ش أ

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أكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن بلاده تولي اهتمامًا كبيرًا للتعاون مع سوريا وتعزيز الروابط التاريخية بين البلدين.
 
وقال باشينيان - خلال لقائه السفيرة السورية لدى أرمينيا الدكتورة نورا أريسيان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية/سانا: "نتابع التطورات في سوريا ونأمل أن تتغلب على الأزمة بالسرعة الممكنة".
 
وأشار باشينيان إلى الدور الذي تقوم به البعثة الإنسانية الأرمنية التي أرسلت إلى سوريا عام 2019 لإزالة الألغام ورفع التوعية بمخاطرها إضافة إلى تقديم الخدمات الطبية للسكان.
 
بدورها أعربت أريسيان عن الامتنان للحكومة الأرمنية على مواقفها الداعمة لبلادها، مشيرة إلى أنها ستبذل قصارى جهدها لتوطيد العلاقات الثنائية.

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