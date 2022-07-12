7مليارات جنيه استثمارات 862 مشروعا بالمرحلة الأولى من حياة كريمة بالشرقية

كتب محمد عبد المجيد

قال الدكتور أحمد عبد المعطي نائب محافظ الشرقية، إنّ المحافظة تشهد تنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية مثل رصف الطرق والصرف الصحي ومياه الشرب في إطار مبادرة حياة كريمة ، التي استفاد منها مركز واحد في المرحلة الأولى، وهو مركز الحسينية، أكبر مراكز المحافظة بواقع 31% من مساحتها، حيث يتكون من 10 وحدات محلية و41 قرية، وهو ما يدل على حجم الأعمال الذي كانت تتم به.

وأضاف عبد المعطي في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم محمد الشاذلي وجومانا ماهر، انه جرى تنفيذ نحو 862 مشروع مقسمة على كل القطاعات الخاصة بالمبادرة، سواء كانت صرف صحي، مياه شرب، غاز طبيعي، اتصالات، كهرباء، أو رصف، وفي المشروعات الإنشائية هناك الأبنية التعليمية والوحدات الصحية والإسعاف ومراكز الشباب والبريد والمجمعات الحكومية والمجمعات الزراعية.

وتابع نائب محافظ الشرقية، ان تكلفة الاستثمارات للخدمات المقدمة للمواطن على مستوى المحافظة تصل إلى 28 مليار جنيه في الفترة الماضية، وبلغ حجم استثمارات مشروعات حياة كريمة 7 مليارات جنيه، موضحًا أن 5 مراكز ستستفيد من المرحلة الثانية، منها ديرب نجم وفاقوس وأبو حماد، وسيكون حجم الأعمال فيها ضخم خلال الفترة المقبلة.