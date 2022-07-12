اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 08:12 ص
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5 إجراءات مهمة لزواج درجة القرابة الأولى فى الكنيسة الكاثوليكية.. تعرف عليها

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 07:00 ص
5 إجراءات مهمة لزواج درجة القرابة الأولى فى الكنيسة الكاثوليكية.. تعرف عليها حفل زفاف - صورة أرشيفية
كتب ـ محمد الأحمدى

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يعتبر الزواج أحد الأسرار السبعة المقدسة فى الكنيستين  الكاثوليكية والأرثوذكسية، حيث رفعت المسيحية من قيمة الزواج والأسرة، وحسب الكتاب المقدس تعدّ الأسرة الوحدة المركزيّة للمجتمع المسيحى، وهى فى المفهوم المسيحى كنيسة صغيرة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز إجراءات الزواج بدرة القرابة الأولى في الكنيسة الكاثوليكية:

1 - الزواج فى حالة القرابة درجة أولى للشباب الكاثوليكى مثل بنت العم أو العمة أو بنت الخال أو الخالة " سواء كانت كاثوليكية أو أي طائفة أخرى، لابد أن تحصل على تصريح موافقة من المطران.

2 – تجرى تطبيق هذه الإجراءات فى حالة الزواج العادية أيضا.

 3 - يعلن المتقدمان لسر الزواج نيتهما تأسيس عائلة.

4 - يعلن كل منهما قبوله العلنى، ويطلبان بركة المسيح.

5 -  يبارك الكاهن كلا من الزوجين ثم يتم تثبيت الزواج.

 


الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا إبراهيم إسحاق

الاسرار المقدسه

الكتاب المقدس



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