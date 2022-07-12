18 معلومة عن مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

تنفذ وزارة النقل مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والمقرر تشغيله العام القادم، بداية من محطة الاستاد حتى العاصمة الإدارية الجديدة.. وفى النقاط التالية أهم المعلومات عن المشروع.

1. مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية)‏ يمتد من محطة الإستاد بمدينة نصر ‏وحتى محطة مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية.

2- طول الخط 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة

3. يربط القاهرة الكبرى بالمدن العمرانية الجديدة شرقاً (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية ).

4- يساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية.

5- يلتقى مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة .

6. يعمل لأول مرة بمصر ويمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.

7- يتميز بسرعته ومواصلة عصرية وآمنة وصديقة للبيئة.

8- يعمل بالكهرباء وبالتالى يوفر استهلاك الوقود، ويخفض معدلات التلوث البيئي و الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلاً من السيارات الخاصة.

9. يتم تنفيذه من خلال تحالف يضم شركات (الستوم – أوراسكوم – المقاولون العرب).

10. يتكون قطار المونوريل ‏من عدد 4 عربات ومن ‏المخطط زيادة عدد ‏العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية ‏بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.‏

11. تتميز قطارات المونوريل بأنها أحادية السكة تتحرك على كمرة خرسانية تعمل بدون سائق و سيتم ولأول مرة ‏تركيب ‏Screen ‎‎Doors‏ على الارصفة ‏أمام أبواب القطار للحفاظ على سلامة الركاب.

12- به ممرات آمنة ‏تسمح بإنتقال ‏الركاب ‏‏بين العربات لمزيد من الراحة في ظروف التشغيل العادية وتسهيل عمليات الاخلاء في ‏حالات ‏الطوارئ.

13- مزود ‏‏بكاميرات تليفزيونية بكابينة القطار للمراقبة المركزية للسكة.

14- يوجد داخل العربات ‏شاشات ‏LED‏ لاستخدامها في تزويد ‏‏الركاب بمعلومات عن الرحلة أو يمكن ‏استخدامها تجارياً في بث الاعلانات ‏التجارية مدفوعة الأجر.

15 - يسير بدون سائق.

16 - يوجد أعلى الأبواب ‏‏الجانبية شاشة ‏لإعلام الركاب باسم المحطة النهائية قبل استقلالهم للقطار ‏.

17- تم تخصيص أماكن للكراسي ‏المتحركة ‏‏الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة مزودة بوسائل للتثبيت.

18- ‏تم تزويد ‏العربات بخرائط أعلى أبواب الركاب من ‏‏الداخل تبين المسار عن طريق لمبات مضيئة لمساعدة ‏ذوي الاحتياجات الخاصة من فاقدي حاسة ‏السمع‎.