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10 معلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة.. تعرف عليها

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:00 ص
10 معلومات عن كاتدرائية ميلاد المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة.. تعرف عليها كاتدرائية ميلاد المسيح
كتب ـ محمد الأحمدى

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تعتبر كاتدرائية ميلاد يسوع المسيح فى العاصمة الإدارية الجديدة المقر الباباوى الأخير فى تاريخ الكنيسة الأرثوذكسية حسبما ذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن كاتدرائية يسوع المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

1 - تقع شرق مشروع أرض المعارض (إكسبو)، جنوبى الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

2 - حيث تقع على مساحة 15 فدانًا بزيادة 2 فدان عن الكاتدرائية في العباسية، أى ما يعادل 10 ألف متر مربع.

3تستوعب من المصلين 8200 فرد.

4تصنف كأكبر كنيسة فى الشرق الأوسط.

5 - بلغ عدد العمالة في تنفيذ الكاتدرائية نحو 8000 عامل ما بين مهندسين وفنيين وعمال.

6استغرق العمل بها نحو 23 شهرًا، من فبراير 2017 إلى نهاية ديسمبر 2018.

7تم تزيين الكاتدرائية بـ 73 أيقونة تحكى حياة السيد المسيح والقديسيين المصريين.

8يحيط بالكاتدرائية سور من الخرسانة المسلحة بارتفاع 6 متر يتخلله 4 بوابات رئيسية.

9 - تحتوى على مبنى للمقر البابوى وصالة استقبال وقاعة اجتماعت ومكاتب إدارية .

10 - تحتوى على قاعة كبيرة متحف لتاريخ الكنيسة القبطية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

كاتدرائيه ميلاد المسيح

الرئيس السيسى



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