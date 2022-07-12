اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 09:36 ص
أكرم القصاص
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وكيل صحة دمياط فى مرور مفاجئ على الحجر الصحى بالميناء

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 09:29 ص
وكيل صحة دمياط فى مرور مفاجئ على الحجر الصحى بالميناء الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط
دمياط معتز الشربيني

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نفذ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط مرورا مفاجئا على الحجر الصحى بميناء دمياط لمتابعة تواجد طاقم العمل واستمرار سير العمل به خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث قام بمراجعة دفتر الأحوال ودفتر قيد البواخر والمطالبات وكشوف العاملين وغيرها من الدفاتر الخاصه بالعمل .

من الجدير بالذكر أن الحجر الصحى يمثل السلطة الصحية بميناء دمياط التى تعمل على منع تسرب الأمراض الوبائية داخل الوطن، وذلك عن طريق مراجعة الحالة الوبائية للسفن والتأكد من خلوها من الأمراض الوبائية وتطعيم الأفراد بها والكشف الطبى عليهم فى حال الاشتباه فى إصابتهم ببعض الأمراض وغيرها من الإجراءات الوقائية للأشخاص والبضائع .


دمياط

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الحجر الصحى

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