وكيل صحة المنوفية يتفقد المنشآت الصحية

أجرى الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية مفاجئة لمستشفى السادات المركزي، وذلك في إطار خطة التأمين الطبي لجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان تزامناً مع احتفالات المصريين بعيد الأضحى المبارك.

رافق وكيل وزارة الصحة الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية ، بالإضافة إلى لجان فنية من مختلف القطاعات علاجي، وقائي ، رقابة ومتابعة ، مالي وإداري بحضور الدكتور عبد ربه نعيم مدير المستشفى والأطقم الطبية المقدمة للخدمة.

وتفقد وكيل الوزارة سير العمل والانضباط الإداري للأطقم الطبية بجميع الأقسام لاسيما أقسام الاستقبال والطوارئ وفقاً لجداول الطوارئ والنوبتحيات بالإضافة إلى تفقد أقسام الداخلي والعناية المركزة والحضانات وحدة الغسيل الكلوي، كما تفقد المعامل وأقسام الأشعة والعمليات وتم التأكد من جهازية جميع تلك الأقسام وتوافر أرصدة كافية من الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم بجميع فصائله ومشتقاته، كما تم تفقد أحوال المرضى والاطمئنان منهم على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم بالمستشفى.

وفي نفس السياق تم متابعة أعمال اللجان الفنية من جودة ومكافحة العدوى والسلامة والصحة المهنية حيث تم تفقد مدى الالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية وكذلك الالتزام بمعايير مكافحة العدوى بجميع الأقسام وتفقد مسارات العزل وغرف اشتباه فيروس كورونا بأقسام الاستقبال والطوارئ، هذا بالإضافة إلى تفقد أعمال السلامة والصحة المهنية من مصاعد وشبكات الأكسجين والديزل حرصاً على سلامة العاملين بالمستشفى والمرضى وذويهم.

وفي سياقٍ آخر تم تفقد أعمال المطبخ والاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة به وفقا للمواصفات القياسية، وفي ختام جولته شدَّد وكيل صحة المنوفية على ضرورة الالتزام بتنفيذ خطة التأمين الطبي على مدار أيام العيد مع انعقاد غرفة الأزمات بالمستشفى على مدار الساعة وربطها بغرفة الأزمات المركزية بديوان عام المديرية وشَدَّد على ضرورة الالتزام بالانضباط الإداري للأطقم الطبية لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى خلال أيام عيد الأضحى المبارك .