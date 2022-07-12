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وفاة الحالة الثانية لمصابى حادث طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:42 م
وفاة الحالة الثانية لمصابى حادث طريق "الإسماعيلية - بورسعيد" إسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم

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ارتفع عدد وفيات حادث انقلاب سيارة بعد اصطدامها بأحد أعمدة كوبرى السلام بالقنطرة غرب إلى اثنين، حيث لقى شاب مصرعه وأصيب شاب آخر وفتاة  بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"، أسفل كوبرى السلام بالقنطرة غرب بعد اصطدامها بعامود الكوبرى ولفظت الفتاة أنفاسها الأخيرة عند وصولها مستشفى أبو خليفة للطوارىء.
 
تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث  انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد" أسفل كوبرى السلام بالقنطرة غرب بعد اصطدامها بأحد أعمدة الكوبرى.
 
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع محمد عبد الله إبراهيم 25 عاما مقيم بالقنطرة غرب، وإصابة كلا من نسمة عبدالرازق إبراهيم 19 عام مقيمة القنطرة غرب، وأحمد داود على 27 عام مقيم بالقنطرة غرب. ولقيت الفتاة مصرعها عقب وصولها مستشفى أبوخليفة للطوارئ.
 

 


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