وفاة الحالة الثانية لمصابى حادث طريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق "الإسماعيلية - بورسعيد" أسفل كوبرى السلام بالقنطرة غرب بعد اصطدامها بأحد أعمدة الكوبرى.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ4 سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق إسعاف محافظة الإسماعيلية إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع محمد عبد الله إبراهيم 25 عاما مقيم بالقنطرة غرب، وإصابة كلا من نسمة عبدالرازق إبراهيم 19 عام مقيمة القنطرة غرب، وأحمد داود على 27 عام مقيم بالقنطرة غرب. ولقيت الفتاة مصرعها عقب وصولها مستشفى أبوخليفة للطوارئ.