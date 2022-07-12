وزير المالية الروسي: قرار غازبروم بعدم توزيع أرباح الأسهم مؤقت

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صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن قرار شركة (غازبروم) الروسية بعدم توزيع أرباح الأسهم مؤقتا، لا يعني أن هذه الممارسة ستستمر.



وقال سيلوانوف - في مقابلة صحفية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء إن الرفض المؤقت لتوزيع الأرباح لا يعني أن هذه الممارسة ستستمر خلال السنوات المقبلة، إذ يتعين على المساهمين أن يدركوا أن الحفاظ على الموارد لتنمية الاستثمار سيمنحهم المزيد من الفرص للحصول على عوائد جيدة في المستقبل،أما بالنسبة للشركات الأخرى المملوكة للدولة - بما في ذلك قطاع النفط والغاز- فإنها ستدفع أرباحا قياسية للمساهمين هذا العام.



وأضاف" أن قرار موسكو بإلغاء تجميد أموال غير المقيمين سيعتمد على تصرفات الدول الغربية، ودعونا نتذكر مرة أخرى سبب اتخاذ مثل هذه الإجراءات،لقد منعت الدول الغربية التمويلات الخاصة لشركاتنا وتم تجميد احتياطيات الذهب في البلاد، واحتياطيات النقد الأجنبي ومن ثم فإن قرار إلغاء تجميد أموال غير المقيمين سيعتمد على إجراءات مماثلة من الدول الغربية".