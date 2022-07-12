اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:43 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير المالية الروسي: قرار غازبروم بعدم توزيع أرباح الأسهم مؤقت

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 10:08 ص
وزير المالية الروسي: قرار غازبروم بعدم توزيع أرباح الأسهم مؤقت غازبروم - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف بأن قرار شركة (غازبروم) الروسية بعدم توزيع أرباح الأسهم مؤقتا، لا يعني أن هذه الممارسة ستستمر.


وقال سيلوانوف - في مقابلة صحفية نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية اليوم الثلاثاء إن الرفض المؤقت لتوزيع الأرباح لا يعني أن هذه الممارسة ستستمر خلال السنوات المقبلة، إذ يتعين على المساهمين أن يدركوا أن الحفاظ على الموارد لتنمية الاستثمار سيمنحهم المزيد من الفرص للحصول على عوائد جيدة في المستقبل،أما بالنسبة للشركات الأخرى المملوكة للدولة - بما في ذلك قطاع النفط والغاز- فإنها ستدفع أرباحا قياسية للمساهمين هذا العام.


وأضاف" أن قرار موسكو بإلغاء تجميد أموال غير المقيمين سيعتمد على تصرفات الدول الغربية، ودعونا نتذكر مرة أخرى سبب اتخاذ مثل هذه الإجراءات،لقد منعت الدول الغربية التمويلات الخاصة لشركاتنا وتم تجميد احتياطيات الذهب في البلاد، واحتياطيات النقد الأجنبي ومن ثم فإن قرار إلغاء تجميد أموال غير المقيمين سيعتمد على إجراءات مماثلة من الدول الغربية".


روسيا

غاز بروم

شركة غازبروم

أنطون سيلوانوف

وزارة المالية الروسية



الموضوعات المتعلقة

روسيا تغلق خط نقل الغاز إلى أوروبا "السيل الشمالي - 1" للصيانة.. إيني الإيطالية: غازبروم خفضت إمدادات الغاز بنحو 11 مليون متر مكعب.. وتراجع أسعار الغاز في البورصات الأوروبية بأكثر من 12%

الإثنين، 11 يوليه 2022 01:30 م

غازبروم الروسية تجري خفضا إضافيا لإمدادات الغاز نحو النمسا

الإثنين، 11 يوليه 2022 12:00 م

إيني الإيطالية: غازبروم الروسية خفضت إمدادات الغاز بنحو 11 مليون متر مكعب

الإثنين، 11 يوليه 2022 09:53 ص

شركة "غازبروم" الروسية تنقل 40.1 مليون متر مكعب من الغاز عبر الأراضي الأوكرانية

السبت، 09 يوليه 2022 10:44 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة