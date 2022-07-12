وقالت هيئة الحج العراقية في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية، إن :"رئيس بعثة الحج العراقية الشيخ سامي المسعودي التقى بوزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية الدكتور توفيق الربيعة في مكة المكرمة عصر اليوم الاثنين".

وهنأ المسعودي بحسب البيان "وزارة الحج السعودية على نجاح موسم الحج لهذا العام الذي امتاز بالتنظيم العالي لشؤون حجاج العالم الإسلامي والتعاون مع مكاتب شؤون حجاج دول العالم".

من جانبه أثنى وزير الحج السعودي على الإدارة المتميزة لبعثة الحج العراقية من خلال تقديمها للخدمات المثالية للحجاج والالتزام بالتعليمات والقوانين والتوقيتات التي تصدرها الوزارة لحركة الحجاج وقدم الشكر والتقدير لرئيس البعثة وجميع العاملين فيها.