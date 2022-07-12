وزارة الشؤون الإسلامية توزع المصاحف الشريفة على الحجاج المغادرين.. صور

مكة المكرمة - كتبت رحمة رمضان و منال القاضي

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بإدارة المساجد بمحافظة الطائف، توزيع هدية خادم الحرمين الشريفين من القرآن الكريم على الحجاج المغادرين من مكة المكرمة بعد انتهاء مناسك الحج لهذا العام مليون نسخة من المصحف الشريف من إصدارات مجمع الملك فهد بمختلف الأحجام وتراجم كلمات القرآن الكريم، بأكثر من 76 لغة عالمية، وذلك بمختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وعلى العاملين في الحج من مختلف القطاعات الحكومية.

ومن جانبهم وجه عدد من حجاج بيت الله الحرام الشكر لقيادة المملكة على رعايتها لجميع شؤون الإسلام والمسلمين، والعناية والاهتمام بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وتقديم كل الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام.

الجدير بالذكر أن اليوم الثلاثاء هو آخر أيام التشريق ومناسك الحج ، والتى ينتهى فيها حجاج بيت الله الحرام من رمى الجمرات بمشعر منى على مدار الثلاث ايام ثم يؤدون طواف الإفاضة و السعى و يتحلل من الاحرام بالكامل ، ثم يقوموا بأداء طواف الوداع قبل مغادرتهم لمكة المكرمة أسوة بالرسول صلى الله عليه وسلم.