هل تقدم غرف الملح فوائد صحية؟

كتبت نهير عبد النبى

غرف الملح أو كهف الملح كما يطلق عليها من العلاجات التى يلجأ لها الكثيرون للتخلص من بعض المشاكل الصحية والنفسية، وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic تقدم غرف الملح تجربة العلاج بالملح الجاف، حيث يعرضك الهواء داخل الغرفة لجزيئات الملح المجهرية.



ومن فوائد العلاج بغرفة الملح تحسين التنفس إذا كنت تواجه مشكلة فى تحريك الهواء داخل وخارج رئتيك، فمن المحتمل أن تكون حالتك مدرجة فى قائمة المشكلات الصحية لشخص ما، ويمكن تحسينها من خلال العلاج بالمياه المعدنية، تزعم مواقع مختلفة أن غرف الملح يمكن أن تساعد فى معالجة:

"الربو، التهاب الشعب الهوائية، مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، التليف الكيسي ، حساسية الجهاز التنفسي، سعال المدخن".

استنشاق جزيئات الملح يؤدي إلى رقة المخاط، ما يسمح للسعال بأن يكون أكثر إنتاجية ويجعل إخراج البلغم أسهل وغالبًا ما يكون هذا أمرًا أساسيًا للأشخاص الذين يعانون من مشاكل فى التنفس".

ولكن ليس هناك الكثير من الأبحاث الدقيقة التى تدعم هذه النظرية.



مكافحة العدوى فكرة استخدام الملح لإزالة المواد اللزجة من الجيوب الأنفية ليست رائدة تمامًا، بخاخات المحلول الملحي هى طرق شائعة لشطف الأنف والجيوب الأنفية لتحسين التنفس.

لكن هل يؤدي استنشاق الملح الجاف إلى نفس الشيء؟ مرة أخرى ، لا توجد أبحاث كافية للتحقق من الادعاء .