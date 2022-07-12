نجاح زراعة منظم لضربات القلب ثنائى الحجرات لمريضة عمرها 73 سنة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح أطباء مستشفى طيبة التخصصي بإسنا التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى إجراء زراعة منظم لضربات القلب ثنائي الحجرات Pacemaker Implantation لمريضة عمرها 73 سنة بوحدة القسطرة القلبية بالمستشفى، حيث أن جهاز منظم ضربات القلب Pacemaker هو جهاز صغير يتم زرعه في صدر المريض، وظيفته هي استخدام نبضات كهربائية منخفضة الطاقة لمحاكاة الإشارات الكهربائية للقلب.

وقالت هيئة الرعاية الصحية، فى بيان صحفى، إنه قد تم تركيب منظم لضربات القلب للمريضة من قبل و لكن استهلكت بطارية المنظم فقام فريق أطباء القسطرة بوحدة قسطرة القلب بمستشفى طيبة التخصصي بتركيب منظم جديد لها.

وأجرى العملية الفريق الطبي المكون من الدكتور حسين عبد النعيم قراع استشاري و رئيس قسم القلب والقسطرة القلبية بمستشفى طيبة التخصصي، وبمشاركة متميزة من محمد بدوي أخصائي تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، ومحروس عبدالعزيز أخصائي تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي، ويوسف عبدالحميد وأميرة حسين، والتمريض المكون من مصطفى جمال والشاذلي صبري، وتم تركيب الجهاز تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وتكلفة قدرها 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة.

وكان قد أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تضم عيادة وقسم التجميل بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر مجموعة من أمهر أطباء واستشاريين جراحة التجميل، والذين يقدمون أعلى مستوى من الرعاية الصحية وبأحدث التقنيات الحديثة فى مجال جراحة التجميل.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تشمل الخدمات التي تقدمها العيادة كلا من:- (جراحات التشوهات الخلقية عند الأطفال - جراحات الوجه والفكين - جراحات اليد - الجراحات الميكروسكوبية - الجراحات التجميلية و تنسيق القوام)، حيث يعمل قسم التجميل بمستشفى طيبة التخصصي بإسنا بالأقصر تحت إشراف الدكتور أسامة البنا استشاري جراحة التجميل و الوجه و الفكين، وتعمل عيادة التجميل أيام (السبت – الاثنين – الثلاثاء - الخميس) من الساعة 3 عصراً وحتى الساعة 6 مساءاً، حيث يمكن الحجز للكشف بعيادة التجميل عن طريق جواب الإحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك عن طريق الاتصال بالخط الساخن على 15344 لحجز موعد الكشف.