موظفو المطار فى سيريلانكا يمنعون الرئيس من مغادرة البلاد

كتب محمد عبد المجيد

أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، أن موظفى المطار فى سيريلانكا منعوا الرئيس السريلانكى من مغادرة البلاد.

وأعلن حزب المعارضة الرئيسي في سريلانكا، أنه سيرشح زعيمه لرئاسة البلاد.

كانت السلطات في سريلانكا، قد اعلنت أن رئيس البرلمان أكد إجراء انتخابات رئاسية في 20 يوليو، وأن البرلمان يعاود جلساته اعتبارا من 15 يوليو.

وفى وقت سابق أكدت مصادر سياسية بارزة في سريلانكا أن الرئيس جوتابايا راجاباكسا سيقدم استقالته إلى رئيس البرلمان بعد غد الأربعاء ، وبعد ذلك سيتم اتخاذ قرار بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل مارس المقبل.

وأوضحت المصادر لصحيفة ديلي ميرور السريلانكية إنه على الرغم من إعلان رئيس مجلس النواب مساء أمس الأول أن الرئيس سيستقيل يوم الأربعاء ، كان هناك عدم يقين بشأن ما إذا كان سيتنحى عن منصبه بالفعل.