اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 04:53 م
أكرم القصاص
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موسكو: الحديث عن مشاركة أممية في المفاوضات مع أوكرانيا "سابق لأوانه"

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 03:27 م
موسكو: الحديث عن مشاركة أممية في المفاوضات مع أوكرانيا "سابق لأوانه" وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
أ ش أ

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أكدت الخارجية الروسية أنها مستعدة لمواصلة المفاوضات مع الجانب الأوكراني مع مراعاة الموقف الروسي، مشيرة إلى أن مناقشة أي مشاركة أممية في المفاوضات كوسيط "سابق لأوانه".


وقال مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية بيتر ايليتشيف - وفقا لقناة (روسيا اليوم)، اليوم الثلاثاء "الأوكرانيون لم يعطوا إجابة على تعديلاتنا المؤرخة في 15 أبريل من هذا العام، ونحن بدورنا مستعدون لمواصلة العملية التفاوضية مع مراعاة الموقف الروسي".. مضيفا: "ونعتقد أن مناقشة المشاركة المحتملة للأمم المتحدة في المفاوضات الروسية الأوكرانية كوسيط سابق لأوانه".


 


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