معدلات تأييد مجلس الوزراء الياباني تسجل أعلى مستوياتها منذ تولي كيشيدا

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كشف استطلاع أجرته وكالة الأنباء اليابانية كيودو اليوم الثلاثاء أن نسبة التأييد لمجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ارتفعت إلى 63.2 في المائة وهو أعلى مستوى يسجل منذ توليه منصبه، وذلك بعد فوز حزبه الديمقراطي الليبرالي في انتخابات مجلس المستشارين.



وخلال استطلاع أجرته كيودو عبر الهاتف على مستوى البلاد على مدار يومين، قال 58.4 بالمائة من المستطلع آراؤهم إنه لا داعي للإسراع في مراجعة دستور البلاد السلمي الذي صاغته الولايات المتحدة، بينما قال 37.5 بالمائة إنه يتعين على الحكومة الإسراع في هذا الإجراء.



يشار إلى أنه في انتخابات مجلس الشيوخ يوم الأحد الماضي، تمكن الحزب الديمقراطي الليبرالي وقوى أخرى مؤيدة للدستور من الاحتفاظ بثلثي المقاعد اللازمة لاقتراح التعديل.



وبينما جرت الانتخابات بعد يومين فقط من مقتل رئيس الوزراء السابق شينزو آبي بالرصاص، قال 62.5 في المائة إن أصواتهم لم تتأثر بهذه الحادثة ، في حين قال 15.1 في المائة إن أصواتهم تأثرت بهذا الحادث.