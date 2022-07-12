اليوم السابع
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مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للأشقاء السودانيين فى مجال "أمن الطيران"

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 02:00 م
مصر للطيران تنظم دورة تدريبية للأشقاء السودانيين فى مجال "أمن الطيران"
كتبت رحاب نبيل

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نظمت أكاديمية مصر للطيران دورة تدريبية تحت عنوان "إدارة نظم أمن الطيران" أقيمت فى الفترة من 26 يونية حتى 7 يوليو الجاري، للأشقاء فى الطيران المدنى السودانى بمقر الأكاديمية ممثلة فى مركز الإيكاو الإقليمي لتدريب أمن الطيران، وذلك فى إطار حرص  مصر للطيران على تنمية قدرات الكوادر البشرية للأشقاء فى مختلف الدول العربية والإفريقية من خلال دورات تدريبية لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم العملية والمهنية.
 
وفى ختام الدورة التدريبية بالقاعة الكبرى بالأكاديمية قدم الطيار إيهاب الطحطاوى، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، التهنئة للمتدربين الذين يمثلون مختلف إدارات سلطة الطيران المدنى السودانى، معرباً عن إعتزازه بالأشقاء السودانيين واستعداد أكاديمية مصر للطيران للتدريب لتوفير كافة البرامج  التدريبية وتقديم الخبرات لهم  فى مختلف أنشطة الطيران المدنى متمنيا لهم دوام النجاح والتفوق.
 
وأكد الطحطاوى أن الأكاديمية قدمت كل التيسيرات ووفرت الجو الملائم للأشقاء السودانيين لتنفيذ الدورات التدريبية المطلوبة لهم.
 
وأعرب المتدربون السودانيون عن سعادتهم بتلقيهم أحد أهم الدورات التدريبية داخل صرح عريق فى مجال الطيران وهو أكاديمية مصر للطيران للتدريب كما توجهوا بالشكر للشركة الوطنية لحفاوة الاستقبال متمنين مزيدا من التعاون فى المستقبل.
 
حضر حفل ختام الدورة التدريبية من جانب أكاديمية مصر للطيران للتدريب محمد عبدالفتاح مدير عام مركز الإيكاو الإقليمي لتدريب أمن الطيران ومصطفي عبدالعال منسق التدريب بالمركز والدكتور مطراوي سيد المحاضر المعتمد من منظمة الطيران المدني الدولي " الإيكاو "، ومن جانب الوفد السوداني حضر عادل عبده سعيد مدير الإدارة المركزية لأمن الطيران وعلاء الدين حسن مدني مدير الإدارة المركزية لأمن الطيران بالمطارات الولائية بدولة السودان الشقيق.

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