اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:20 م
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مصرع 3 وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم مروع بالشرقية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 04:44 م
مصرع 3 وإصابة 11 آخرين فى حادث تصادم مروع بالشرقية جانب من الحادث
الشرقية فتحية الديب

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لقى 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 11 آخرين بإصابات متنوعة ما بين كدمات وسحجات وجروح متفرقة بالجسم منذ قليل، إثر تعرضهم لحادث تصادم أتوبيس سياحى مع ميكروباص، بطريق بلببس_ الزقازيق، أمام منطقة الحصان وجرى الجثث والمصابين إلى مستشفي بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
البداية، بتلقي اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، بلاغا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم  أتوبيس سياحى مع ميكروباص  علي طريق بلبيس _الزقازيق  ما أسفر عن مصرع 3 إصابة 11 بإصابات متنوعة،ما بين سحجات وكدمات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.
 
جري الدفع بسيارات الإسعاف، وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، وجارى، رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 
 
جانب من الحادث (1)
جانب من الحادث (1)

جانب من الحادث (2)
جانب من الحادث (2)

جانب من الحادث (3)
جانب من الحادث (3)

جانب من الحادث (4)
جانب من الحادث (4)

 
 


 

 


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تصادم اتوبيس بمكروباص

اليوم السابع بلس



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