مصرع شاب وإصابة اثنين فى انقلاب سيارة بطريق "الإسماعيلية - بورسعيد"

لقي شاب مصرعه وأصيب شاب آخر و فتاة بإصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق الإسماعيلية بورسعيد أسفل كوبري السلام بالقنطرة غرب بعد اصطدامها بعامود الكوبرى.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق الإسماعيلية بورسعيد اسفل كوبرى السلام بالقنطرة غرب بعد اصطدامها باحد اعمدة الكوبرى.

على الفور انتقلت الاجهزة الامنية الى مكان الحادث كما تم الدفع بـ4 سيارات أسعاف برئاسة الدكتور حسن درويش مدير مرفق اسعاف محافظة الاسماعيلية الى مكان الحادث الذى اسفر عن مصرع محمد عبد الله ابراهيم 25 عاما مقيم القنطرة غرب، وإصابة كلا من نسمة عبدالرازق ابراهيم 19 عام مقيمة القنطرة غرب، أحمد داود على 27 عام مقيم القنطرة غرب.

على الفور تم نقل المصابين والمتوفى إلى المستشفى لاسعافهم ورعايتهم طبيا.