مسؤول بالخزانة الأمريكية: النفط قد يرتفع 40% حال عدم وضع سقف لسعر الخام الروسى

وكالات

كشف مسئول فى وزارة الخزانة الأمريكية فى تصريحات نقلتها وكالة رويترز ، إن اسعار النفط من المتوقع أن ترتفع 40% ما لم يتم فرض سقف لسعر الخام الروسي.

وأضاف المسؤول أن وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، ستناقش فرض سقف الأسعار المقترح مع وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي، عندما يجتمعان في وقت لاحق اليوم.

وأوضح المسؤول أن الهدف هو تحديد السعر عند مستوى يغطي تكلفة إنتاج روسيا بحيث يتم تحفيز موسكو على مواصلة تصدير النفط، لكن ليس بأسعار مرتفعة بما يكفي للسماح لها بتمويل حربها ضد أوكرانيا.