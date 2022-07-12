مراكز شباب الشرقية تواصل استقبال المواطنين لممارسة الأنشطة احتفالا بالعيد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، استمرار مراكز الشباب بمختلف قري مراكز ومدن المحافظة في استقبال المواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية خلال إجازة عيد الأضحي المبارك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها الوزارة تحت شعار العيد أحلى بمراكز شباب مصر" وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم.



أضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أن مراكز شباب المحافظة علي مدار ايام عيد الأضحي المبارك شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين للإستفادة من الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب والتي شملت فقرات ترويحية وفنية وإستعراضية وألعاب ترفيهية وتنس طاولة وبلياردو وكرة قدم وألعاب إلكترونية بجانب الأنشطة الثقافية والفنية والإجتماعية المقدمة للأعضاء والرواد داخل مراكز الشباب.

من جانبه ، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالمبادرة التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار " العيد احلى بمراكز شباب مصر " لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية بها ضمن خطتها لجعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية.



أكد محافظ الشرقية على أهمية إستغلال أيام العطلات والإجازات الرسمية لفتح مراكز الشباب والنوادي الإجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب لإستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات الإستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنمية المجتمع.







جانب من الإحتفالات (1)



جانب من الإحتفالات (2)



جانب من الإحتفالات (3)



