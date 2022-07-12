مجازر سوهاج كاملة العدد بالمجان وسط إجراءات بيطرية مشددة.. لايف

سوهاج محمود مقبول

قدم تلفزيون اليوم السابع بثا مباشر من محافظة سوهاج بعنوان " مجازر سوهاج كاملة العدد بالمجان وسط إجراءات بيطرية مشددة" حيث تناول البث اعمال ذبح الأضاحى في اخر أيام الأضحية بالمجازر على مستوى محافظة سوهاج والبالغ عددها 27 مجزرا كلها فتحت أبوابها بالمجان طوال الفترة المقرر وذلك تحت إشراف بيطرى كامل.



وتناول البث أيضا الطريقة السليمة لاختيار الأضحية وكيفية اكتشاف اللحوم السليمة من اللحوم المعيبة والطريقة السليمة لطهو اللحوم، كما تم الكشف عن العديد من الحقائق حول اللحوم والأمراض المشتركة والتي تسببها اللحوم.



يقول الدكتور محمد عواجه طبيب بيطرى بمجزر طهطا شمالى محافظة سوهاج: أثمن مجهودات مديرية الطب البيطري خلال أيام عيد الأضحي المبارك والإشراف علي أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة، وتوقيع غرامات علي المخالفين، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.



وأضاف عواجة: نقوم بمجزر طهطا بفحص الحيوان ظاهريا من لحظة دخوله المجزر وحتى عملية الذبح ويتم الذبح بالطريقة الشرعية، وتتم المتابعة بشكل جيد لكل مراحل الذبح والتقطيع والتأكد من خروج اللحوم في حالة ممتازة للمواطن من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن.









