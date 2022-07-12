مجازر الشرقية تشرف على ذبح 236 أضحية فى ثالث أيام العيد

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أنه بالأمس في ثالث أيام عيد الأضحي المبارك، قامت المديرية بالإشراف على أعمال ذبح (236) أضحية مابين "104 أبقار – 60 جاموس – 27 ضأن – 19 ماعز – 26 جمل" وتم تقديم الخدمة الطبية البيطرية لها من فحص قبل وبعد الذبح.



وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلي قيام الإدارات المختصة بالمديرية والإدارات الخارجية المركزية وأقسام الصحة العامة والتفتيش على اللحوم بالإدارات البيطرية بالمرور علي المجازر لمتابعة سير العمل والوقوف على الاستعدادات الموجودة بكل مجزر والتأكد من توافر كافة الإحتياجات من كوادر طبية بيطرية و أدوات و أجهزة لاستمرار سير العمل بصورة جيدة خلال أيام عيد الأضحي المبارك.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بمجهودات مديرية الطب البيطري خلال ثالث أيام عيد الأضحي المبارك والإشراف علي أعمال ذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان داخل المجازر الحكومية المعتمدة، ومنع الذبح بالطرق أو الشوارع أو خارج المجازر حفاظاً على سلامة لحوم الأضاحي وعدم تلوث البيئة ، وتوقيع غرامات علي المخالفين ، وكذلك تكثيف التفتيش على محلات الجزارة ومحلات بيع وحفظ وتداول اللحوم بالاشتراك مع مباحث التموين والرقابة التموينية للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة للحفاظ علي صحة وسلامة المواطنين.



