مجازر الأقصر تقدم خدمات مجانية للأهالى بذبح أضاحى العيد والكشف عليها.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، أنه يجرى مواصلة العمل داخل جميع مجازر محافظة الأقصر فى تنفيذ مهامها بذبح الأضاحى بالمجان، والكشف عليها بما يحقق التأكد من صلاحية لحوم الأضاحى للاستهلاك الآدمى، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد الدكتور فتحى سلمى، لـ"اليوم السابع"، أنه يقود رجال المديرية جولات على مدار الساعة لمتابعة أعمال ذبح الأضاحى داخل مجزر الأقصر بالحبيل، تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بفتح جميع المجازر بكافة مدن المحافظة، وذلك لاستقبال وذبح الأضاحى يوميا طوال أيام عيد الأضحى المبارك مجانًا للمواطنين وأصحاب الأضاحي.

وتفقد مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، العمل فى مجزر الحبيل والكشف على اللحوم، وذلك بحضور الدكتور أيمن اوليت مدير إدارة الطود البيطرية، والدكتورة وسام المرشدى مدير إدارة المجازر والتفتيش، والدكتور سامح الضوى والدكتور شادى زكريا أطباء المجازر.

وفى نفس السياق تفقد اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر، العمل فى مجزر منطقة الزناقطة بحى المطار، برفقة الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، لمتابعة أعمال ذبح الأضاحى خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والإشراف الكامل لتوزيع الأضاحى على عمال النظافة بكافة الأحياء.















