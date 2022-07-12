ماذا تعرف عن قياس ضغط المرىء؟

كتب - حسام الشقويرى

قياس ضغط المريء هو اختبار يوضح ما إذا كان المريء يعمل بشكل صحيح أم لا، والمريء عبارة عن أنبوب عضلي طويل يصل حلقك بمعدتك، وعندما تبلع ينقبض المريء ويدفع الطعام إلى معدتك، وقياس ضغط المريء يقيس التقلصات، ويقيس الاختبار أيضًا قوة وتنسيق عضلات المريء أثناء نقل الطعام إلى المعدة، وفقا لما نشره موقع WebMD

وأثناء قياس ضغط المريء، يتم تمرير أنبوب رفيع ومرن (قسطرة) يحتوي على مستشعرات الضغط من خلال الانف، وصولاً إلى المريء حتى المعدة، و يمكن أن يكون قياس ضغط المريء مفيدًا في تشخيص بعض الاضطرابات التي يمكن أن تؤثر على المريء.

ويوفر قياس ضغط المريء معلومات حول حركة الطعام عبر المريء إلى المعدة، كما يقيس الاختبار مدى جودة فتح وإغلاق العضلات في الجزء العلوي والسفلي من المريء، بالإضافة إلى ضغط وسرعة ونمط موجة تقلصات عضلات المريء التي تحرك الطعام على طول.

وإذا كانت الأعراض الرئيسية هي صعوبة البلع أو الألم عند البلع ، فمن المرجح أن يطلب الطبيب اختبارات أخرى ، مثل الأشعة السينية ، وهو إجراء يمكن من خلاله للطبيب رؤية الجهاز الهضمي العلوي بكاميرا صغيرة في نهاية أنبوب ، وتحدد هذه الاختبارات أو تستبعد وجود تضيق أو انسداد كامل أو منطقة التهاب في المريء.

ويمكن استخدام قياس ضغط المريء للمساعدة في تشخيص:

تشنج المريء المنتشر .

تتميز مشكلة البلع النادرة هذه بانقباضات عضلية متعددة وقوية وسيئة التنسيق في المريء.

تعذر الارتخاء.

تحدث هذه الحالة غير الشائعة عندما لا تسترخي عضلة المريء العاصرة السفلية بشكل صحيح للسماح للطعام بالدخول إلى المعدة، و يمكن أن يسبب ذلك صعوبة في البلع وارتجاع الطعام إلى الحلق.

تصلب الجلد.

في كثير من الأشخاص المصابين بهذا المرض التدريجي النادر ، تتوقف عضلات المريء السفلي عن الحركة ، مما يؤدي إلى ارتداد معدي مريئي حاد.