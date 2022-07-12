لماذا يتعرض الشباب للأزمات القلبية وهل يمكن حمايتهم من الإصابة؟

كتبت نهير عبد النبى

من المعروف أن كبار السن يعانون دائما من مشاكل فى القلب وقد يتعرضون بشكل مستمر للأزمات القلبية نتيجة التقدم فى العمر والإصابة بالأمراض المزمنة التى أثرت على صحة القلب، ولكن يلاحظ فى الفترة الأخيرة إصابة العديد من الشباب بالأزمات القلبية المفاجئة، رغم عدم إصابتهم بأى مشاكل فى القلب.

وحسب ما ذكره موقع فإن هناك بعض الأسباب التى تجعلنا نشهد ارتفاعًا فى النوبات القلبية لدى الشباب، وأبرزها..

- أحد أكبر عوامل الخطر هو زيادة الإصابة بمرض السكري من النوع الثانى بين الشباب وهو يعمل على زيادة الاصابة بالازمات القلبية ومشاكل القلب عموما.

-من يعانون بمرض السمنة هم الأكثر عرضة لمشاكل لقلب والتعرض للمشاكل القلبية .

-التخمة وعدم الحركة أو ممارسة التمارين الرياضية من أخطر الأشياء التى تسبب مشاكل عديدة، خصوصا الأزمات القلبية.

-التوتر والقلق الشديد من الأمور التى تعرضك لمشاكل قلبية وأزمات قد تؤثر على حياتك بشكل كبير.

-سوء التغذية وتناول أطعمة غير صحية قد يؤثر على صحة الجسم والقلب.

-التدخين من أبرز العادات السيئة التى لها تأثير سلبى كبير على صحة القلب.

وللوقاية من الأزمات القلبية بين الشباب يجب اتباع الأتى..

-الابتعاد عن المشاحنات والتوتر المستمر، مع تناول الأعشاب التى تساعد على تهدئة الأعصاب مثل البابونج والنعناع.

-تجنب التدخين.

-الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والخضروات والفواكه والابتعاد عن الاطعمة المصنعة والوجبات الجاهزة.

-الاهتمام بممارس التمارين الرياضية.