كيف تهرب من تكدس شارع الهرم بسبب إنشاء 4 محطات لمترو الأنفاق.. اقرأ التفاصيل

كتب عبد الرحمن سيد

تشرف الإدارة العامة لمرور الجيزة، على أعمال إنشاء 4 محطات لمترو الأنفاق في شارع الهرم، وأجرت إدارة المرور مجموعة من التحويلات المرورية للهروب من تكدس السيارات بالطريق، وسط مراقبة دورية لحركة السيارات من غرف عمليات المرور، ونشر الخدمات المرورية لمتابعة الحالة المرورية بصفة مستمرة، ومن تلك الأعمال:

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أعمال إنشاء محطة مترو الطالبية

جهزت إدارة المرور، غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة بمحيط عملية غلق كلى لشارع الهرم، فى تقاطعه مع شارع محمد سالم حتى شارع عزيز المصرى "المنطقة المواجهة لفندق أوروبا"، للقيام بعمليات إنشاء محطة مترو الطالبية، منعا لظهور أى كثافات مرورية، بعدما تم تسليم موقع الأعمال إلى الشركة المنفذة.

وكشف مصدر أمنى، أنه فى ضوء استكمال تسليم مواقع محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام، بعد تسليم مواقع محطات مترو أنفـاق (المريوطية - العريش - المطبعة) وما أستلزم من غلق كلى لشارع الاهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية إتجاه ميدان الجيزة تم تسليم موقع إنشاء محطة مترو الطالبية للبدء فيها.

واستطرد المصدر، أنه تم تسليم الشركة المنفذة " موقع أعمـال محطة مترو أنفاق الطالبية تحديداً بداية من تقاطع شارع الأهرام مع شارع محمد سالم حتى شارع عزیز المصري بطول مايقرب من (500م) وبعرض ما يقرب من (18م) في الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية أتجاه ميدان الجيزه فقط ضمن تسليم 6 محطات مترو أنفاق الخـط الرابع بشارع الاهرام .

ولفت المصدر، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلة المرورية الآتية :

-استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" اتجاه مسطح کوبری عثمان محرم وصولاً حتى تقاطع شارع أنور السادات مع شارع عثمان محرم .

-السير يساراً بشارع عثمان محرم مروراً بفتحة الدوران الكائنة أسفل كوبری عثمان محرم المستحدث ثم الدوران واستكمال السير مرة أخرى بشارع عثمان محرم وصولاً حتى شارع الأهرام .

وأوضح المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية بمحيط الاعمال لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، موضحا أن الإدارة العامة لمرور الجيزة عينت الخدمات المرورية اللازمة بمسار التحويلـة المرورية بالكامل لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.

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غلق شارع الهرم بسبب إنشاء محطة مترو مدكور

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، غلق كلي لشارع الهرم، لإنشاء محطة مترو مدكور، بداية من المنطقة أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً)، حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول مايقرب من (500 م) في الاتجاه القادم من المريوطية اتجاه ميدان الجيزة، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه تم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام في المنطقة المشار اليها حتى انتهاء الأعمال، وتم تجهيز التحويلة المرورية بالتعاون مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وهي كالتالي:

- حركة المركبات القادمة من محور انور السادات "ترسا سابقاً" وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تستمر بالسير حتى كوبرى "عثمان محرم الجديد" والصعود أعلى الكوبرى، ثم استكمال السير بشارع خاتم المرسلين حتى فتحة الدوران "المواجهة لأكاديمية الفنون" ثم الدوران والعودة مرة اخرى واستكمال السير، ثم الدخول يميناً بشارع فاطمة رشدي بالكامل وصولاً الى شارع الأهرام اتجاه ميدان الجيزة .

ولفت المصدر، إلى أن تلك الأعمال ضمن الإجراءات التنسيقية الخاصة ااستكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الانفاق "الخط الرابع" بشارع الأهرام بعد تسليم مواقع محطات مترو الأنفاق (المريوطية - العريش - المطبعة - الطالبية) واستكمالا للتعاون القائم بين محافظة الجيزة و الهيئة القومية للأنفاق والشركات المنفذة للأعمال فانه سيتم تسليم موقع محطة مترو أنفاق (مدكور) بشارع الأهرام في الإتجاه القادم من المريوطية إتجاه ميدان الجيزة "فقط" تحديداً بداية من أمام مدرسة الشهيد العقيد أحمد محمود شعبان (الثانوية التجارية بنات سابقاً) حتى الجهة المقابلة لمطعم الليل بطول ما يقرب من (500 م) وبعرض ما يقرب من (18 م).

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غلق شارع الهرم بسبب إنشاء محطة مترو العريش

أجرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عملية غلق كلى لشارع الأهرام، فى تقاطعه مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) حتى أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة وشارع شريف فقط، لتسليم موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش بالهرم، منعا للزحام المرورى، وسط تواجد الخدمات لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إنه فى اطار استكمال تسليم مواقع محطات مشروع مترو الأنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام للهيئة القومية للأنفاق، وذلك بعد تسليم موقع محطة المريوطيـة، وما استلزم من إجراء غلق كلى لشارع الأهرام عند تقاطعة مع طريق المريوطية اتجاه ميدان الجيزة.

ولفت المصدر، إلى أنه سيتم تسليم الشركة المنفذة موقع أعمال محطة مترو أنفاق العريش تحديداً من تقاطع شارع الأهرام مع شارع العمدة الجديد (الجهة المقابلة لشارع سهل حمزة) وحتى أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم تحديداً حتى شارع شريف حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة ما يقرب من (650 م) وبعرض مايقرب من (18 م) فى الإتجاه القادم من المنطقة الأثرية إتجاه ميدان الجيزة فقط ضمن تسليم عدد (6) محطات مترو أنفاق الخط الرابع بشارع الأهرام.

ولفت المصدر، إلى أن الأمر سوف استلزم إجراء غلق كلى لشارع الأهرام فى الإتجاه المشار إليه تحديداً من تقاطعه مع شارع العمدة الجديد حتى أمام المعهد العالى للدراسات المتطورة بالهرم وشارع شريف فقط.

وأكد المصدر بأنه تم التنسيق بين المحافظة و الإدارة العامة لمرور الجيزة فقد تم إعداد وإجراء التحويلات المرورية اللازمه للتسهيل على المواطنين وهى كالآتى ..

- حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يميناً " إجبارى "اتجاه طريق المنصورية المؤدى إلى مناطق أبو الهول..

ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مره أخرى.

السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) اتجاه كوبرى ترسا المستحدث.

- استكمال السير بمحور أنور السادات "ترسا سابقاً" مروراً بكوبرى "ترسا المستحدث" وصولاً حتى فتحة الدوران الكائنة بعد تقاطع شارع المحولات مع شارع ترسا بما يقرب من (200 م) ثم الـدوران والعودة مـرة أخـرى لمحور تـرسـا ثم الدخول يميناً اتجاه شارع المحولات المؤدى إلى شارع الأهرام.

الدخول يميناً لشارع المحولات وصولاً لشارع الهرم

علماً بأن من يرغب فى السير إتجاه مناطق (مستشفى الهرم – طريق المريوطية – مناطق ميدان الرمايه ) للقـادم مـن مـحـور أنـور السـادات " ترسـا سـابقـاً " يتـم الـدخول بشارع نعمة الله وإستكمال السير حتى تقاطعه مع شارع الأهرام ثم الدخول يمينا بشارع الأهرام والدوران والعودة لشارع الأهرام اتجاه المناطق المشار اليها.

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تحويلات مرورية بسبب إنشاء محطة مترو المريوطية

أجرت إدارة المرور تحويلات لحركة السيارات بسبب إنشاء محطة مترو المريوطية وغلق شارع الهرم تحديدًا بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية، ضمن تسليم (6) محطات مترو انفاق بالخط الرابع بشارع الأهرام، حيث يبلغ طول موقع أعمال المحطة مايقرب من (370م) وبعرض مايقرب من (18م)، ويستلزم الأمر إجراء غلق كلى لشارع الأهرام وتقاطعه مع طريق المريوطية فى الاتجاه القادم من المنطقة الأثرية اتجاه ميدان الجيزة فقط مع إجراء تحويلات المرورية.

وشملت التحويلات المرورية التى أجرتها إدارة المرور، التحويلة الأولى: حركة المركبات القادمة من ميدان الرماية وميدان النصر وترغب بالسير اتجاه شارع الأهرام تقوم بالسير يمينا "إجباري" اتجاه طريق المنصورية المؤدي إلى مناطق أبو الهول. ثم الدوران والعودة من فتحة الدوران الكائنة بطريق المنصورية أمام مناطق التوحيد والنور ثم العودة لطريق المنصورية مرة أخرى.

- السير يمينا اتجاه محور أنور السادات (ترسا سابقاً) واستكمال السير اتجاه شارع الأهرام عن طريق الدوران والعودة مرة أخرى لمحـور ترسا من فتحة الدوران الكائنة بعد منزل كوبرى ترسا المستحدث والعودة بشارع ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه شارع نعمة الله وصولاً حتى شارع الأهرام.

التحويلة الثانية: حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تبلغ طولها مايقرب من (900 م) تقوم بالسير بشارع الأهرام حتى موقع الغلق الكلي "موقع محطة المريوطية" بتقاطع شارع الأهرام مع طريق المريوطية.

- ثم الدخول يمينا (إجبارى) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا، ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الأهرام عن طريق شارع نعمة الله.