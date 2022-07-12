كل ما تريد معرفته عن الموسم الجديد لزراعات القطن المصرى

شهد الموسم الحالي لزراعة القطن ارتفاعا كبيرا في الزراعات قاربت على ضعف زراعات الموسم الماضى ،وذلك بحسب الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ، في خطوة نحو استعادة مساحات القطن الكبيرة مجددا الأعوام المقبلة.
ما نسبة الزيادة في الزراعات الموسم الحالي ؟
ارتفعت زراعات القطن المصري طويل التيلة خلال الموسم الجارى، لنحو 87%، من الكميات المقررة من الاقطان ،مقارنة بزراعات الموسم الماضي .
كم بلغت مساحة الزراعات الجديدة ؟
بلغت الزراعات نحو 337.5 ألف فدان فى 17 محافظة ومنطقة خلال الموسم الجارى .
وما حجم المساحات التي تم زراعتها في وجه بحرى؟
إجمالى الزراعات فى وجه بحرى، ارتفعت إلى نحو 311.28 ألف فدان بزيادة تبلغ قرابة 87% مقارنة بالموسم الماضى.
وهل زادت زراعات وجه قبلى أيضا؟
زادت مساحات وجه قبلى لـ 26.2 ألف فدان بنسبة زيادة بلغت 91%.
وأى محافظة او منطقة تصدرت المساحات الزراعية؟
تصدرت محافظة كفر الشيخ، الزراعات بواقع 103.5 ألف فدان من صنف جيزة 94، وأصناف أخرى، بنسبة زيادة بلغت بنسبة 87%، تليها محافظة الدقهلية بنحو 59 ألف فدان صنف جيزة 94، بنسبة زيادة 98% ، ثم محافظة الشرقية بواقع 56.1 ألف فدان من جيزة 94، بنسبة زيادة بلغت 99.6% .
وماذا عن محافظات وجه قبلى؟
تصدرت محافظة الفيوم زراعات وجه قبلى بنحو 14.6 ألف فدان بنسبة زيادة 94%
وما انعكاس ذلك على الصادرات ؟
من المتوقع أن تتضاعف الصادرات، نتيجة تضاعف مساحات الزراعات وكنتيجة ارتفاع أسعار القطن الموسم الماضى، وبلوغها أرقام غير مسبوقة فى تاريخ تجارة الفطن، حيث ارتفع سعر القنطار لنحو 6 آلاف جنيه لقطن وجه بحرى.
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