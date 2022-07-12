فسحة من اللى قلبك يحبها.. "قناطر زفتى" جمال الطبيعة فى الغربية

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا جديدا من منطقة قناطر زفتي في محافظة الغربية، أو كما يطلق عليها أهالى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية "الخمسين عين"، والتي تعد من أهم وأفضل المناطق لجميع أهالى مركز ومدينة زفتى ، في رابع أيام عيد الأضحي المبارك .

ويلجأ الأهالى لمنطقة القناطر للاستمتاع بأوقات الترفيه والإجازات الرسمية وصيد الأسماك، وذلك نظرا لجمال الطبيعة بها، كما تتميز بضم حدائق كثيرة للأطفال ، وتقع قناطر زفتى بقرية دهتورة على نهر النيل، وهى أحد أهم الممرات الرئيسية التى تربط محافظة الغربية بالدقهلية، وتعتبر أحد أهم الآثار المعمارية الفريدة داخل محافظة الغربية بأكملها.

تم إنشاء هذه القناطر والمعروفة بـ"الخمسين عين" فى عهد الخديوى عباس حلمى الثانى، حيث تم وضع آخر حجر فى البناء يوم 7 مارس عام 1903، وذلك لتوفير المياه للوصول لمساحة مليون فدان من خلال تغذية فرع دمياط.

والقناطر يأتى إليها الزوار من جميع أنحاء العالم وليس محافظات الجمهورية فقط، فقد زارها فى شهر 7 عام 2017 وفد يابانى ومجموعة من الباحثين فى دول حوض النيل للتعرف على تاريخ إنشائها والذى تعدى 100 عام وأعمال التدعيم التى تتم بقطاع الخزانات، كما قاموا بالتقاط بعض الصور التذكارية بها.