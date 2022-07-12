اليوم السابع
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غرق شخصين بأحد شواطئ السلام غرب الإسكندرية

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 08:32 م
غرق شخصين بأحد شواطئ السلام غرب الإسكندرية أحد شواطئ الإسكندرية -أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهد شاطئ السلام غرب الإسكندرية غرق شخصيين من إدكو فى الساعات الأولى من الصباح بسبب ارتفاع الأمواج مع صعوبة العثور على الجثامين فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

 

وكان قد تبلغ الإنقاذ النهرى بغرق شابين هما محمد عبدالله، وأدهم عوض من مدينة إدكو البحيرة فى الساعة السادسة صباحا، ولم يتم العثور على الجثامين حتى الآن بسبب ارتفاع الأمواج.
 
 
ويذكر أن فرق الإنقاذ بالإسكندرية تواصل البحث عن جثمان شاب غرق فى شاطئ سيدى بشر بالإسكندرية لليوم الثانى على التوالى بعد غرقه أمس ثالث أيام عيد الأضحى وسط تجمع كبير من أسرة الغريق على الشاطئ.
 
 
 
 

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