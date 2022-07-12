غرق شخصين بأحد شواطئ السلام غرب الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

شهد شاطئ السلام غرب الإسكندرية غرق شخصيين من إدكو فى الساعات الأولى من الصباح بسبب ارتفاع الأمواج مع صعوبة العثور على الجثامين فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

وكان قد تبلغ الإنقاذ النهرى بغرق شابين هما محمد عبدالله، وأدهم عوض من مدينة إدكو البحيرة فى الساعة السادسة صباحا، ولم يتم العثور على الجثامين حتى الآن بسبب ارتفاع الأمواج.