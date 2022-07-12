غرق شخصين بأحد شواطئ السلام غرب الإسكندرية

شهد شاطئ السلام غرب الإسكندرية غرق شخصيين من إدكو فى الساعات الأولى من الصباح بسبب ارتفاع الأمواج مع صعوبة العثور على الجثامين فى رابع أيام عيد الأضحى المبارك.
وكان قد تبلغ الإنقاذ النهرى بغرق شابين هما محمد عبدالله، وأدهم عوض من مدينة إدكو البحيرة فى الساعة السادسة صباحا، ولم يتم العثور على الجثامين حتى الآن بسبب ارتفاع الأمواج.
ويذكر أن فرق الإنقاذ بالإسكندرية تواصل البحث عن جثمان شاب غرق فى شاطئ سيدى بشر بالإسكندرية لليوم الثانى على التوالى بعد غرقه أمس ثالث أيام عيد الأضحى وسط تجمع كبير من أسرة الغريق على الشاطئ.
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