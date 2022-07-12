علماء صينيون يحددون أصل تطور وانتشار فيروس أنفلونزا الطيور H5N1

كتب خالد إبراهيم

نجح فريق بحث صينى، فى أن يحدد بشكل منهجى أصل وتطور وانتشار فيروس H5N1 ، الذى تسبب فى تفشى انفلونزا الطيور فى العالم، وتم نشر نتيجة الدراسة، التى أجراها معهد هاربين للبحوث البيطرية التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية، تم نشرها مؤخرا فى مجلة الميكروبات والعدوى الناشئة.

وكشفت الدراسة أن فيروس H5N1 المنتشر حاليا ظهر فى هولندا فى أكتوبر 2020، بصفته إعادة تركيب لفيروس إنفلونزا الطيور H58N مع أنواع فرعية مثل H1N1 و H3N8 بحسب ما ذكرت وكالة شينخوا.

وقالت تشن هوا لان من معهد هاربين للبحوث البيطرية، والتى ترأست فريق البحث، قالت إن فيروس H5N1 كان مسؤولاً عن فقدان أكثر من 70 مليونا من الدواجن المحلية فى أوروبا وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية منذ أكتوبر 2020.

وأجرى الباحثون تحليلاً مفصلاً لتطور 233 سلالة تمثيلية من H5N1 تم عزلها من 28 دولة، حيث وجدوا أن الفيروس شهد تبادلًا جينيًا معقدًا مع فيروسات مختلفة تنتشر فى الطيور البرية وشكل 16 نمطًا وراثيًا منذ ظهوره.

وقاموا بعزل 13 سلالة من فيروس H5N1 من 26767 عينة من الطيور البرية والدواجن تم جمعها فى الصين بين سبتمبر 2021 ومارس 2022.

وتم اكتشاف أربعة أنماط وراثية للفيروس هي: جي1 و جي7 و جي9 و جي10 ، فى الصين. وقالت تشن إن ثلاثة من هذه الأنماط قد تم الإبلاغ عنها فى السابق فى دول أخرى.