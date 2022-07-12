اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 9 عناصر جنائية فى حملات أمنية بطوخ

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 12:11 م
ضبط 9 عناصر جنائية فى حملات أمنية بطوخ حملات أمنية _ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.
 
وضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (9) متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ (2532) حكم قضائى متنوع.
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

حملات أمنيه

وزارة الداخلية

أخبار الحوادث

ضبط أسلحة

خارجين عن القانون



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة