ضبط 9 عناصر جنائية فى حملات أمنية بطوخ

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.

وضُبط خلالها ( كمية من المواد المخدرة المتنوعة) .. بحوزة (9) متهمين "لعدد 2 منهم معلومات جنائية" و تنفيذ (2532) حكم قضائى متنوع.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.