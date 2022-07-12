ضبط راكبة بمطار الغردقة بمحاولة تهريب قطع غيار ومستلزمات الكمبيوتر

كتبت رحاب نبيل

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولى، برئاسة جابر موسى مدير الجمرك من ضبط محاولة تهريب عدد من قطع غيار ومستلزمات الكمبيوتر، بحوزة راكبة قادمة من تركيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها وتحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من اسطنبول على رحلة طائرة الخطوط الجوية التركية أشتبه مينا نادى مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكبة مصرية الجنسية قادمة من تركيا نظرآ لكثرة التردد (كل 10 أيام سفر ووصول)، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة كريم فتحى مأمور الفحص فتم تأكيد الاشتباه.

وبالعرض على جابر موسى مدير الجمرك قام بتكليف محمود عبد الباسط ومحمود صبرى مأمورى الجمرك تحت إشراف مهند سامى مدير الحركة بحضور هانى عبد الحافظ رئيس قسم الأمن الجمركي لتفتيش أمتعة الراكبة فتبين وجود 176 عبوة قطع غيار ومستلزمات كمبيوتر بين طيات الملابس داخل حقائبها.

قرر عبد العال نعمان مدير عام جمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 13 لسنه 2022 بعد العرض على الدكتور قدرى هابيل رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.