اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 01:06 م
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ضبط تجار مخدرات بمحاولة غسل 10 ملايين جنيه متحصلات من التجارة غير المشروعة

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 11:59 ص
ضبط تجار مخدرات بمحاولة غسل 10 ملايين جنيه متحصلات من التجارة غير المشروعة حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" – زوجة أحدهم، وجميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد وقيامهم بشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (10 ملايين جنيه تقريباً).
 
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة لمكافحة المخدرات

وزارة الداخلية

أخبار الحوادث



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