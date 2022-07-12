ضبط المتهمين بتمثيل مشهد مفبرك عن الشرطة لتحقيق مشاهدات

كتب محمود عبد الراضى

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو مفبرك بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله استيقاف أحد رجال الشرطة لأحد الأشخاص وبصحبته سيدة منتقبة وإعتراضه لإصرار رجل الشرطة على كشف هوية السيدة ومطالبتها بخلع النقاب.





بالفحص تبين أن الفيديو المشار إليه مفبرك وعبارة عن مشهد مقتبس من أحد الأعمال الدرامية تم إعادة تمثيله بصورة توحى بأن الواقعة حقيقية، عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إعداد مقطع الفيديو المشار إليه وبصحبته (4 أشخاص من المشاركين فى مقطع الفيديو "أحدهم إرتدى النقاب لإيهام مشاهدى مقطع الفيديو بأنه سيدة") وبمواجهتهم إعترفوا بأن الفيديو المشار إليه تم فبركته وأنه مشهد تمثيلى تم بثه على مواقع التواصل الإجتماعى بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

وأكدت وزارة الداخلية على إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الأكاذيب والشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.