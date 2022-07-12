ضبط أطنان أغذية فاسدة فى حملات رقابية وتموينية خلال إجازة العيد

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط (1216) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط (390) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت (26,750 طن "دقيق أبيض– سكر حر– أرز " – 13500 قطعة مستلزمات طبية - 610 عبوة سجائر) وكذا (502) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (11 قضية دقيق مدعم"تصرف" – 96 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن -107 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 67 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق –69 قضية توقف عن الإنتاج – 152 قضية متنوعة أخرى) .. بمضبوطات بلغت (2,150 طن دقيق بلدى مدعم - 10 رغيف خبز مدعم) ، وكذا (13) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (4,900 طن "سكر تموينى" –100 "أسطوانة بوتاجاز").. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (33,800 طن - 610 عبوة "سجائر" – 100 أسطوانة - 10 رغيف خبز مدعم - 13500 قطعة مستلزمات طبية ) .. كان أبرزها ضبط (15 طن "مصنعات لحوم– مسلى- أرز أبيض") معبأة داخل عبوات لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول .. بحوزة ( المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص ) بمحافظة القاهرة.

ونجحت الجهود في ضبط (7 طن دقيق أبيض) معبأة داخل شكائر وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول..بحوزة (مالك مخبز سياحى بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (مالك محل بدال تموينى – بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (4,9 طن سكر تموينى) مخصص ربطاً على البطاقات التموينية وتجميعها وعدم صرفه للمواطنين للإتجار به فى السواق السوداء بأزيد من السعر الرسمى مستولياً على الدعم المقرر و ضبط (2,82 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لمطعم) بمحافظة القاهرة وضبط (2,7 طن "سكر حر") معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحه للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا و ضبط (2,5 طن "دقيق أبيض") معبأ داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيته للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ويشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة قنا.

واسفرت الجهود عن ضبط (6٫5 طن أسمدة زراعية) معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الزراعى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الزراعية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المزارعين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية و ضبط (2٫5 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية .. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية بدون ترخيص) بمحافظة البحيرة.

كما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر" .. عن ضبط (23) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (5804) عبوة سجائر مختلفة الأنواع .. جاء أبرزها ضبط (4424 عبوة سجائر مختلفة الأنواع) مهربة جمركياً بدون مستندات مجهولة المصدر ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العام، للإتجار بها وتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السجائر) بمحافظة القاهرة. كما تم ضبط (9) قضايا إمتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بــ (29,400) طن أقماح محلية.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (2) قضية بمضبوطات بلغت (130 قطعة "11 قطعة صوتية – 14 قطعة ضوئية – 105 ملصق") تم اتخاذ الإجراءات القانونية.