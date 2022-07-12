اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 يوليه 2022 05:19 م
أكرم القصاص
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سكرتير مساعد الفيوم يتفقد المنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون.. صور

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 04:50 م
سكرتير مساعد الفيوم يتفقد المنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون.. صور جانب من الجولة
الفيوم-رباب الجالي

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تفقد المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، الحدائق العامة والمنشآت السياحية على شاطئ بحيرة قارون، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، للتأكد من مستوى الخدمات العامة، وحالة النظافة، والطرق، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

رافق السكرتير العام المساعد للمحافظة، خلال الجولة، مدير عام السياحة بالمحافظة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

كان المحافظ، قد شدد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من شرطة المسطحات المائية،  ونقاط الإسعاف المتمركزة بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية، ووحدة إسعاف الشاطئ،  والعيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، والتأكد من توافر كل الإمكانيات، والإسعافات الأولية، للحفاظ على سلامة المواطنين.

جانب من الجولة (1)
 
جانب من الجولة (2)
 
 
جانب من الجولة (3)
 

محافظة الفيوم

بحيرة قارون

المنشآت السياحية



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