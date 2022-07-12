سكرتير مساعد الفيوم يتفقد المنشآت السياحية على ساحل بحيرة قارون.. صور

الفيوم-رباب الجالي

تفقد المهندس أيمن عزت، السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، الحدائق العامة والمنشآت السياحية على شاطئ بحيرة قارون، بناءً على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، للتأكد من مستوى الخدمات العامة، وحالة النظافة، والطرق، والالتزام بالإجراءات الاحترازية.



رافق السكرتير العام المساعد للمحافظة، خلال الجولة، مدير عام السياحة بالمحافظة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.



كان المحافظ، قد شدد على اتخاذ كل الإجراءات اللازمة من شرطة المسطحات المائية، ونقاط الإسعاف المتمركزة بالمناطق الحيوية والطرق الرئيسية، ووحدة إسعاف الشاطئ، والعيادات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة، والتأكد من توافر كل الإمكانيات، والإسعافات الأولية، للحفاظ على سلامة المواطنين.







