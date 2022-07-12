اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 يوليه 2022 02:57 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية.. ولا خسائر فى الأرواح

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 02:29 ص
سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية.. ولا خسائر فى الأرواح السيارة أثناء وجودها فى ترعة الإسماعيلية بأبوصوير
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، فى انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة الإسماعيلية أمام عزبة روض الصولى بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية. 
 
تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ مفاده سقوط سيارة ملاكي فى ترعة الإسماعيلية امام عزبة روض الصولى دائرة مركز أبوصوير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى مكان البلاغ. 
 
ونجحت الأجهزة الأمنية والتنفيذية من انتشال السيارة من ترعة الإسماعيلية وإنقاذ قائدها دون خسائر بشرية. 
 

الاسماعيلية

ترعة الإسماعيلية

سقوط سيارة امن الاسماعيلية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة