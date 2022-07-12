سقوط سيارة فى ترعة الإسماعيلية.. ولا خسائر فى الأرواح

الإسماعيلية- صبرى غانم

نجحت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسماعيلية، فى انتشال سيارة ملاكى سقطت فى ترعة الإسماعيلية أمام عزبة روض الصولى بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية.

تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ مفاده سقوط سيارة ملاكي فى ترعة الإسماعيلية امام عزبة روض الصولى دائرة مركز أبوصوير، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والأجهزة التنفيذية بالمحافظة إلى مكان البلاغ.

ونجحت الأجهزة الأمنية والتنفيذية من انتشال السيارة من ترعة الإسماعيلية وإنقاذ قائدها دون خسائر بشرية.