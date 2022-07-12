روسيا وكازاخستان يؤكدان عزمهما تعزيز التحالف بين البلدين

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أكدا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخي قاسم جومارت توكاييف، في محادثة هاتفية اليوم الثلاثاء، عزمهما على تعزيز علاقات التحالف بين البلدين.



وأفاد المكتب الصحفي للكرملين في بيان عقب المحادثات -وفق ما نقلته وكالة أنباء تاس الروسية: "لقد نوقشت قضايا ذات الصلة بالتعاون الثنائي في أعقاب الاتفاقات التي تم التوصل إليها في المحادثات الروسية الكازاخية رفيعة المستوى في سانت بطرسبرج في 17 يونيو، وتم بحث زيادة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتحالف بين البلدين من أجل التنفيذ المستمر للمشروعات الخاصة في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة".



وعقد بوتين وتوكاييف في السابق اجتماعا على هامش منتدى سانت بطرسبرج الاقتصادي الدولي في 17 يونيو. كما شاركا في جلسة عامة للمنتدى في نفس اليوم.