رابطة العالم الإسلامي تهنئ السعودية بنجاح موسم الحج

كتب - إسماعيل رفعت

هنأت رابطة العالم الإسلامي المملكة العربية السعودية بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام 1443هـ، مشيدةً بالأداء المتميز لخطة الحج التي تعاملت بكفاءتها المعهودة مع المخاطر القائمة لجائحة "كوفيد - 19"، والتداعيات الناجمة عنها، مع المحافظة التامة على أعلى معايير السلامة الصحية بين الحجاج.

وأكدت الرابطة في بيانٍ لمعالي أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن العالم الإسلامي ثمَّن عالياً التنظيم والنجاح الكبير لحج هذا العام، مشيراً إلى أن الرابطة تلقت تنويه مفتي وعلماء العالم الإسلامي بالخدمات الجليلة المقدمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - في سياق شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام، مؤكدين تقديرهم الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وما توفره من سبل الراحة والرعاية لحجاج بيت الله الحرام، ليؤدوا مناسكهم بأمن ويسر وسكينة.

ودعا الشيخ الدكتور العيسى المولى جلَّ وعلا أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين خير الجزاء، وأن يتقبل من ضيوف الرحمن حجهم ويردهم إلى بلادهم وذويهم سالمين، وأن يعيد هذه المناسبة العظيمة على عموم المسلمين وهم في خير حال.