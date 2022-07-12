رئيس مدينة الشهداء يتفقد سير العمل بمستشفى الشهداء المركزي ويتابع إزالة التعديات

المنوفية - فريق المحافظات

تفقد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء اليوم يرافقه مدير التفتيش المالي، والإداري بمجلس المدينة، ولجنة من محافظة المنوفية سير العمل بمستشفى الشهداء المركزي للتأكد من انتظام حضور أطقم الأطباء، والتمريض.

واستمع أبو حطب خلال زيارته إلى شكاوى، وطلبات المرضى وتفقد قسمي الطوارئ، والاستقبال للوقوف على مدى استعدادهما لاستقبال كافة الحالات مشدداً على حسن معاملة المرضى، ومرافقيهم، وتسهيل الإجراءات الخاصة للتخفيف عنهم كما قام بتفقد العمل، ومستوى النظافة بجميع أقسام المستشفى، ومتابعة حضور، وانصراف العاملين بالمستشفى.

وفى نفس السياق، شهدت قرية نادر اليوم تنفيذ إزالة تعدى على الأرض الزراعية بحوض "سرسق" على مساحة 60 م٢ بحضور محمود أبو طالب رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة، ورئيس الوحدة الزراعية بنادر، وفنى التنظيم بالقرية، ومسؤول الأملاك.

يأتي ذلك بناء على تعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية طبقا لقانون تنظيم الإدارة المحلية رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ المعدل ولائحته التنفيذية، وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وقرار سيادة المحافظ رقم ١٠٣ لسنة ٢٠٢٠ بالتفويض في بعض الاختصاصات، بتشكيل لجان لرصد حالات التعدي على الأرض الزراعية أو البناء بدون ترخيص بالوحدات المحلية.