رئيس حى أول المحلة يتابع أعمال النظافة والتجميل ورفع المخلفات.. صور

الغربية - عادل ضرة

تابع المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة الكبري، أعمال النظافة العامة والتجميل بنطاق الحي، حيث قام عمال الجمع بجمع القمامة اليومية والمخلفات من المنازل ونقلها بالعمالة والسيارات المعدة من 16 منطقة، وتم رفع وتفريغ صناديق القمامة والمخلفات اليومية ونقلها بسيارة الكبس الآلي.

كما تابع كنس الشوارع الرئيسية والميادين العامة ورفع الأتربة بواسطة المكنسة وكنس السفوة وتجميعها ونقلها بالعمالة ،والمعدات اللازمة بشارع البحر في الاتجاهين من ميدان المشحمة حتي نهاية سور شركة النصر للصباغة والتجهيز طريق المحلة المنصورة في الاتجاهين وشارع الجلاء حتي تقاطع طريق كفر الشيخ وشارع محب حتي قسم شرطة أول المحلة الكبري وشارع العباسي شكري القوتلي، ورفع القمامة من نقاط تجميع القمامة ونقلها بالعمالة والمعدات والسيارات المعدة لذلك بشوارع البحر وشارع 23 يوليووشارع 6 أكتوبر ومنطقة أبو شاهين وشارع علي الجنديوشارع الجيش وشارع عادل الرفاعي وتقسيم الشامي وتفريعاته وجميع الشوارع الرئيسية والفرعية نطاق الحي.

كما تابع "المغاوري" أعمال تنظيف وري الزراعات بالأحواض بالجزيرة الوسطي بشارع البحر حتي ميدان المشحمة وتنظيف وري الزراعات بمحيط النصب التذكاري للجندي المجهول بميدان المشحمة وتنظيف ، وري الزراعات بحديقة الجيل الجديد بجوار مسجد قادوس ، تنظيف وري الزراعات بالاحواض بشارع شكري القوتلي و تنظيف وري الزراعات بمحيط النصب التذكاري لشهداء الشرطة بميدان البندر ، وتم رش الشوارع بسيارات الرش وتم غسيل الارصفة حرصا علي إظهار الحي بالمظهر الجمالي اللائق





أعمال النظافة



أعمال النظافة



أعمال النظافة



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال



جانب من الأعمال