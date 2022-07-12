حبس المتهم بقتل ابن عمه بسبب خلافات على الميراث فى العياط

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس المتهم بقتل عمه بسبب خلافات بينهما على الميراث فى العياط 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم بقتل عمه بسبب خلافات على بالميراث في إحدى قرى العياط، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص بقرية تابعة لمركز العياط.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عامل قتل عمه، بسيب خلافات بينهما متعلقة بالميراث.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم وضبط سلاح الجريمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الحادث، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.